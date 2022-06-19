Жена Мамаева обвинила Сазыкину в распространении слухов о беременности

Надежда Санько, жена российского футболиста Павла Мамаева, выступила с опровержением после новостей о том, что у пары родился сын.

Ранее продюсер Олеся Сазыкина в подробностях рассказала о ходе беременности Санько и даже назвала имя новорождённого.

В своём телеграм-канале жена Мамаева написала, что Сазыкана максимально неприятная женщина, которая является продюсером и по совместительству сплетницей, распространяющей максимально возмутительную и ложную информацию! Санько собирается найти номер Сазыкиной и поговорить о сложившейся ситуации.

При этом, жена Мамаева призналась, что всё ещё находится в положении.