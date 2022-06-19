Чебеджи: Языджи провёл фантастическое время в ЦСКА

Агент Адам Чебеджи, который представляет интересы полузащитника Юсуфа Языджи, прокомментировал не состоявшийся трансфер игрока из «Лилля» в ЦСКА.

«Заявление президента «Лилля»? Невозможно комментировать тему, которая касается клубных сторон. Команды пытаются найти какое-то общее решение, на которое мы не в силах повлиять», — цитирует Чебеджи «Спорт-Экспресс».

По мнению агента, футболист всем доказал, что способен помочь ЦСКА стать чемпионом России. Если позволят обстоятельства, то Языджи останется в Москве.

25-летний полузащитник перешел в «армейский» клуб в январе этого года на правах аренды. Ранее президент «Лилля» заявил, что игрок вернется в свою команду по окончании арендного соглашения.