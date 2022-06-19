«Зенит» несколько лет назад не дал Витселю перейти в «Атлетико»

Центральный полузащитник Аксель Витсель мог стать игроком «Атлетико», сообщает Marca.

Источник пишет, что в 2014 году «матрасники» обратились в «Зенит» по поводу трансфера бельгийца, но получили отказ. На тот момент футболисту было 25 лет, и он находился на пике своей карьеры. Мадридский клуб через полтора года снова сделал запрос по Витселю и снова получил отказ от российской команды.

Последним клубом 33-летнего футболиста стала дортмундская «Боруссия», за которую он играл с 2018 по 2022 год. В данный момент он находится в статусе свободного агента.

Витсель начал свою профессиональную карьеру в бельгийском «Стандарте», откуда перешёл в «Бенфику». Потом его приобрёл «Зенит», а затем он перешёл в китайский «Тяньцзинь».