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Колосков назвал большой потерей уход Языджи из ЦСКА

19 Июня 2022 • 14:27 Комментировать

Почётный президент РФС Вячеслав Колосков отреагировал на слова президента «Лилля» Оливье Летанг о том, что полузащитник Юсуф Языджи не останется в ЦСКА.

«Это большая потеря для ЦСКА. Языджи - один из лучших игроков в нашем чемпионате. Он выделяется качеством игры, ее понимаем. Колоритный футболист», — сказал Колосков «Спорт-Экспрессу».

Эксперт считает, что ЦСКА мог выкупить права на футболиста, но так как не сделал этого, значит, такой возможности не было.

Напомним, 26-летний турок перешёл в «армейский» клуб на правах аренды во второй половине сезона-2021/22. За ЦСКА он сыграл 12 матчей, в которых забил 8 голов и отдал две результативные передачи. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока на трансферном рынке в 17 миллионов евро.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Лилль Вячеслав Колосков РПЛ Юсуф Языджи
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