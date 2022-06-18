Отец Влашича высказался по поводу возможного возвращения сына в ЦСКА

Отец хорватского полузащитника Николы Влашича высказался по поводу возможного возвращения своего сына в московский ЦСКА.

Йошко Влашич сказал «Матч ТВ», что он не хотел бы говорить на тему возможного возвращения Николы в столичную команду, так как ничего не знает об этом. Влашич-старший отметил, что его сыну нравилось в ЦСКА, ведь там он провёл прекрасные годы.

Напомним, что лондонский «Вест Хэм» готов отдать хорватского полузащитника в аренду в другую команду. Главными претендентами на Влашича считаются «Хайду» и «Торино». Из ЦСКА Никола ушёл прошлым летом.