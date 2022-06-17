Агент Гайича не ответил на вопрос, готов ли защитник заменить ушедшего Фернандеса

Раде Чалдович, агент новичка ЦСКА Милана Гайича, рассказал, сможет ли футболист заменить ушедшего защитника Марио Фернандеса.

«Готов ли он заменить Марио Фернандеса? Это нужно спросить у него. Время покажет», — цитирует Чалдовича Sport24.

Агент признался, что футболиста всегда привлекала идея играть за «армейский» клуб. По словам Чалдовича, игроку очень нравится этот клуб, в связи с этим, переговоры шли очень быстро.

17 июня, ЦСКА объявил о подписании 26-летнего крайнего защитника Гайича, который должен заменить ушедшего Марио Фернандеса на позиции правого защитника. В эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» бывший тренер ЦСКА Александр Тарханов заявил, что Гайичу будет тяжело заменить Фернандеса.