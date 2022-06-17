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Тарханов считает, что Гайичу будет тяжело заменить Фернандеса эксклюзив

17 Июня 2022 • 19:20 Комментировать

Бывший главный тренер ЦСКА Александр Тарханов в интервью «Евро-Футбол.Ру» прокомментировал трансфер крайнего защитника Милана Гайича в «армейский» клуб.

«Я не знаю этого игрока. Честно сказать, сполна заменить Фернандеса будет очень тяжело. Потому что он очень активен и в обороне, и в атаке поддерживал каждое действие команды.

Мы ведь не можем прямо сказать, сможет ли он его заменить или нет. Зону то закроет он, потому что видели, как Гайич играет в «Црвене Звезде», не просто так ведь брали его.

Какую позицию в ЦСКА надо усилить? Я бы хотел изменить опорную зону. Например, Нобоа, Юсупов – футболисты, которые будут созидать. Потому что и Облякову, и Мухину не хватает качеств, чтобы играть в опорной зоне», — сказал Тарханов.   


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Александр Тарханов Марио Фернандес РПЛ Милан Гайич
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