Березовский отреагировал на возможный трансфер Сперцяна в «Динамо»

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Динамо».

«Вчера общался со Сперцяном, он об этом ничего не говорил. Эдуард – классный игрок, любой команде был бы полезен!» — заявил Березовский «РБ Спорту».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в случае ухода полузащитника «Динамо» Себастиана Шиманьски, клуб может приобрести игрока «Краснодара» Сперцяна. Контракт 22-летнего Сперцяна с командой рассчитан до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает футболиста в шесть миллионов евро.