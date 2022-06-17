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Березовский отреагировал на возможный трансфер Сперцяна в «Динамо»

17 Июня 2022 • 18:56 Комментировать

Тренер вратарей сборной Армении Роман Березовский прокомментировал возможный переход полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в «Динамо».

«Вчера общался со Сперцяном, он об этом ничего не говорил. Эдуард – классный игрок, любой команде был бы полезен!» — заявил Березовский «РБ Спорту».

Ранее в СМИ появилась информация о том, что в случае ухода полузащитника «Динамо» Себастиана Шиманьски, клуб может приобрести игрока «Краснодара» Сперцяна. Контракт 22-летнего Сперцяна с командой рассчитан до конца июня 2024 года. Портал transfermarkt оценивает футболиста в шесть миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Динамо Москва Роман Березовский РПЛ Себастиан Шиманьски Эдуард Сперцян
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