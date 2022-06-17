Григорий Иванов — о повышении зарплаты судьям РПЛ: «Я за эффективность»

Президент «Урала» Григорий Иванов прокомментировал повышение зарплаты судьям РПЛ.

«Я за эффективность. Если судья сколько-то матчей хорошо отсудил – можно повышать оплату. Но если он сегодня снова наделал ошибок, что тогда?» — заявил Иванов «РБ Спорту».

По мнению президента «Урала», арбитры должны получать хорошую зарплату, ведь они судят миллионеров, но нужно понимать, что за ошибки должно следовать наказание. Сложно представить, что было бы, если бы «Урал» вылетел из-за судейских ошибок.

«Урал» занял 12-е место в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам минувшего сезона, набрав 33 очка в 30 встречах.