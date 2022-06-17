Воспитанник «Спартака» Вячеслав Кротов подписал контракт с «Пари НН», сообщила пресс-служба клуба.

«Семь лет я провел в «Уфе». Это был значимый этап в моей карьере, но жизнь продолжается, надо идти вперед. Нижний Новгород — очень красивый город. Здесь есть отличный стадион, база — созданы все условия для того, чтобы играть в футбол и побеждать», — сказал Кротов после подписания контракта.

Футболист признался, что хорошо знает людей в руководстве «Нижнего Новгорода». По словам игрока, это сыграло роль в его выборе в пользу команды из одноимённого города.

Кротов заключил контракт с клубом до лета 2024 года. 29-летний нападающий является воспитанником «Спартака», прошлый сезон он сыграл за «Уфу», которая вылетела в ФНЛ.