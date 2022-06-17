Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кротов перешёл в «Пари НН» официально

17 Июня 2022 • 14:11 Комментировать

Воспитанник «Спартака» Вячеслав Кротов подписал контракт с «Пари НН», сообщила пресс-служба клуба.

«Семь лет я провел в «Уфе». Это был значимый этап в моей карьере, но жизнь продолжается, надо идти вперед. Нижний Новгород — очень красивый город. Здесь есть отличный стадион, база — созданы все условия для того, чтобы играть в футбол и побеждать», — сказал Кротов после подписания контракта.

Футболист признался, что хорошо знает людей в руководстве «Нижнего Новгорода». По словам игрока, это сыграло роль в его выборе в пользу команды из одноимённого города.

Кротов заключил контракт с клубом до лета 2024 года. 29-летний нападающий является воспитанником «Спартака», прошлый сезон он сыграл за «Уфу», которая вылетела в ФНЛ.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Уфа Вячеслав Кротов РПЛ Пари НН
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Июня
15:49 · Россия. Премьер-лига
В Москве ограбили ветерана «Динамо»
15:36 · Россия. Премьер-лига
Булыкин: «Казанка» в принципе не нужна»
15:24 · Кубок России
Игнатов — о победе в Кубке России: Пока это пик карьеры
15:13 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 1
Сёмин отреагировал на решение не заявлять «Локомотив-Казанку» в ФНЛ-2
15:11 · Россия. Премьер-лига
Новый главный тренер «Спартака» Абаскаль прибыл в Москву и посетил «Открытие Арену» фото
14:59 · Россия. Премьер-лига
Игнатов рассказал, какую цель поставил перед собой «Спартак» после прихода Ваноли
14:58 · Россия. Премьер-лига
Агент Петреску рассказал о возможном возвращении тренера в Россию
14:49 · Россия. Премьер-лига
Стал известен срок контракта «Динамо» с Йокановичем
14:47 · Россия. Премьер-лига
Колосков поддержал идею включить клубы из ДНР и ЛНР в российские чемпионаты
14:37 · ФНЛ-2. Группа 2. Подгруппа 1
«Локомотив-Казанка» не примет участие в предстоящем сезоне ФНЛ-2
14:24 · Россия. Премьер-лига
Карасёв заявил, что на ВАР работать сложнее, чем в поле
14:20 · Россия. Премьер-лига
«Урал» арендовал второго игрока в летнее трансферное окно
14:13 · Россия. Премьер-лига
Игонин: «Зениту» нужен вратарь, который умеет хорошо разыгрывать мяч ногами»
14:11 · Россия. Премьер-лига
Кротов перешёл в «Пари НН» официально
14:08 · Россия. Премьер-лига
Слуцкий: Рубин — команда Премьер-лиги
Все новости
Рекомендуем