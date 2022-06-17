Гендиректор «Зенита» отметил работу Карпина, Федотова и Шварца

Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с журналистами отметил работу тренеров «Ростова», «Сочи» и «Динамо».

Медведев сказал ТАСС, что Карпин вернулся в «Ростов» и продемонстрировал, как в трудное время можно не только сохранить команду, но и сделать так, чтобы она прогрессировала. Функционер отметил прогресс Владимира Федотова, который вместе с «Сочи» выиграл серебряные медали, а также похвалил наставника «Динамо» Сандро Шварца.

Напомним, что лучшим тренером российского чемпионата по итогам прошлого сезона был назван наставник «Зенита» Сергей Семак.