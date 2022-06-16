Мостовой прокомментировал признание Клаудиньо лучшим игроком РПЛ

Бывший игрок московского «Спартака» Александр Мостовой отреагировал на признание полузащитника «Зенита» Клаудиньо лучшим игроком РПЛ в минувшем сезоне.

«Я не согласен с тем, что Клаудиньо лучший игрок чемпионата, я бы дал полузащитнику «Сочи» Нобоа. Человек в 37 лет забивает, отдает и вытащил команду на второе место», — приводит слова Мостового Metaratings.

По мнению эксперта, если рассматривать молодых игроков, то лучше всех себя проявили полузащитники «Динамо» Арсен Захарян и Себастиан Шиманьски.

Ранее полузащитник «Зенита» Клаудиньо был признан лучшим игроком прошлого сезона РПЛ, сообщает официальный сайт организации.