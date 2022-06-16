Стрепенов: Дюпин не нужен «Зениту»

Бывший футболист «Зенита» Алексей Стрепетов поделился мнением о возможном переходе вратаря «Рубина» Юрия Дюпина в петербургский клуб.

«Дюпин в «Зените»? Думаю, что это будет катастрофой. Он абсолютно точно не нужен «Зениту», — цитирует Стрепенова «РБ Спорт».

По словам экс-игрока, у Дюпина нет никакой школы, голкипер уже умудрился отправить одну команду в Футбольную национальную лигу. Такому вратарю будет трудно адаптироваться в «Зените», лучше рассмотреть Илью Лантратова из «Химок» или Дениса Адамова из «Сочи».

34-летний Дюпин провел 33 матча, в которых пропустил 59 голов и шесть раз оставил ворота «сухими» во всех турнирах.