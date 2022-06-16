Агент Тюкавина исключил уход футболиста в летнее трансферное окно

Известный российский агент Алексей Сафонов, представляющий интересы форварда «Динамо» Константина Тюкавина, рассказал о планах футболиста.

«Мы придерживаемся мнения, что если уходить куда-то, то в зарубежный клуб. Но, думаю, еще сезон как минимум ему надо поиграть в России, полностью адаптироваться, стать лидером команды, а дальше будем думать, как двигаться», - приводит слова Сафонова «Матч ТВ».

Агент добавил, что у Тюкавина действует контракт с «Динамо» и стороны строго выполняют обязанности друг перед другом. Представитель футболиста напомнил, что футболист находится в «Динамо» с пяти лет и его всё устраивает.

Сафонов считает, что для Тюкавина важны принципы, а не финансовая составляющая. На данный момент футболист с агентом рассматривают только варианты с переездом в Европу.

Тюкавин в прошлом сезоне-2021/22 - единственный полевой российский игрок в РПЛ, который принял участие во всех 30 матчах в лиге.