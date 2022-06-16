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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Бакаев заявил, что готов соответствовать своему игровому номеру

16 Июня 2022 • 17:23 Комментировать

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос, чувствует ли он ответственность за свой игровой номер (7).

«Под седьмым номером играл Азмун, чувствую ли я ответственность за этот номер? А еще раньше играл Халк. Но у меня уже есть опыт в этом плане. В прошлой команде у меня была десятка – тоже ответственный номер», — приводит слова Бакаева «Спорт День за Днем».

Футболист заявил, что придется доказывать и соответствовать своему номеру, под которым выступали игроки, добившиеся больших достижений с «Зенитом».

Зелимхан Бакаев стал игроком «сине-бело-голубых», покинув «Спартак» на правах свободного агента.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Халк Сердар Азмун РПЛ Зелимхан Бакаев
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