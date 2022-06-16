Бакаев заявил, что готов соответствовать своему игровому номеру

Полузащитник «Зенита» Зелимхан Бакаев ответил на вопрос, чувствует ли он ответственность за свой игровой номер (7).

«Под седьмым номером играл Азмун, чувствую ли я ответственность за этот номер? А еще раньше играл Халк. Но у меня уже есть опыт в этом плане. В прошлой команде у меня была десятка – тоже ответственный номер», — приводит слова Бакаева «Спорт День за Днем».

Футболист заявил, что придется доказывать и соответствовать своему номеру, под которым выступали игроки, добившиеся больших достижений с «Зенитом».

Зелимхан Бакаев стал игроком «сине-бело-голубых», покинув «Спартак» на правах свободного агента.