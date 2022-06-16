«Урал» возьмёт в аренду полузащитника «Спартака»

Полузащитник «Спартака» Фаниль Сунгатулин отправится в аренду в «Урал».

«РБ Спорт» сообщил, что футболист будет отправлен в аренду на один сезон с последующим возможным выкупом. «Спартак» готов рассмотреть предложение в районе 500 тысяч евро.

20-летний Сунгатулин являлся капитаном расформированного «Спартака-2». По ходу сезона он стал попадать в заявку основной команды. В минувшем сезоне игрок провел 32 матча в Футбольной национальной лиге, забил один гол и сделал три голевые передачи. Помимо этого, футболист смог дебютировать в РПЛ, выйдя на замену в последнем туре чемпионата России против «Химок» (1:2).