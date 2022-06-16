Чанов — о переходе Помазуна в «Урал»: Он сделал правильный выбор

Экс-тренер вратарей ЦСКА Вячеслав Чанов прокомментировал уход голкипера «армейцев» в «Урал» на правах аренды.

«Очень рад, что Илья начал себя показывать с лучшей стороны. Снова уйти в аренду в «Урал» — верное решение. Он себя там показал! Сейчас ему необходима игровая практика», — цитирует Чанова «Чемпионат».

По мнению тренера, в ЦСКА работают соображающие ребята, которые сидят в селекционном отделе. Они в любой момент смогут вернуть Помазуна, если того потребует ситуация, но просто так занимать место на скамейке запасных — неправильно.

25-летний вратарь отправился в аренду в «Урал» на один сезон, соглашение подписано без права выкупа голкипера.