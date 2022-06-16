Семак в третий раз подряд признан лучшим тренером сезона в РПЛ

Официальный сайт Российской премьер-лиги сообщил о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером в сезоне-2021/22.

Сообщается, что в голосовании участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы ведущих спортивных СМИ, комментаторы телеканала «Матч ПРЕМЬЕР» и тренер сборной России Николай Писарев.

По итогам голосования по 118 баллов набрали Семак и наставник «Сочи» Владимир Федотов. Но главный тренер «Зенита» занял первое место в рейтинге у 17 голосовавших, а Федотов - у 13.

Стоит отметить, что 46-летний Семак стал лучшим тренером в РПЛ в третий раз подряд, он привёл «Зенит» к чемпионству в четвёртый раз подряд.