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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Семак в третий раз подряд признан лучшим тренером сезона в РПЛ

16 Июня 2022 • 16:16 Комментировать

Официальный сайт Российской премьер-лиги сообщил о том, что главный тренер «Зенита» Сергей Семак признан лучшим тренером в сезоне-2021/22.

Сообщается, что в голосовании участвовали капитаны и главные тренеры команд РПЛ, главные редакторы ведущих спортивных СМИ, комментаторы телеканала «Матч ПРЕМЬЕР» и тренер сборной России Николай Писарев.

По итогам голосования по 118 баллов набрали Семак и наставник «Сочи» Владимир Федотов. Но главный тренер «Зенита» занял первое место в рейтинге у 17 голосовавших, а Федотов - у 13.

Стоит отметить, что 46-летний Семак стал лучшим тренером в РПЛ в третий раз подряд, он привёл «Зенит» к чемпионству в четвёртый раз подряд.


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Евро-Футбол.Ру,
Зенит Сергей Семак Семён Федотов Сочи РПЛ
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