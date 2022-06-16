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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент рассказал, вернётся ли Гбамен в Россию

16 Июня 2022 • 16:11 Комментировать

Футбольный агент Бернар Коллиньон, представляющий интересы экс-полузащитника ЦСКА Жан-Филиппа Гбамена, высказался о будущем своего клиента в РПЛ.

«Жан-Филипп не вернётся в Россию. Предложений из РПЛ у него нет», — приводит слова агента «РБ Спорт».

Напомним, Гбамен принадлежит «Эвертону», за который выступает с 2019 года. В январе нынешнего года 26-летний ивуариец перешёл в ЦСКА на правах аренды. Всего в составе «армейцев» хавбек провёл 13 матчей, отметившись двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами.

Ранее ивуариец попрощался с ЦСКА. 

Портал Transfermarkt оценивает стоимость Гбамена в 9 миллионов евро.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Жан-Филипп Гбамен
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