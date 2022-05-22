Гбамен попрощался с ЦСКА

Полузащитник Жан-Филипп Гбамен попрощался с болельщиками и командой.

«Это было хорошее время. Когда поступило предложения, я сначала не поверил, что у меня появилась такая возможность: выступать в таком клубе. Москва - потрясающий город. Замечательный клуб, замечательные люди», - приводит слова Гбамена официальный сайт ЦСКА.

Футболист добавил, что те люди, которые работают в «армейском» клубе, не сравнятся ни с кем, где выступал Гбамен. Он отметил, что в ЦСКА всегда готовы прийти на помощь, всегда благодарные и добродушные.

Напомним, 26-летний Гбамен пополнил состав московского клуба зимой 2022 года. Он перешёл в ЦСКА на правах аренды до конца сезона-2021/22.

За команду он сыграл 13 матчей, отметился двумя голами и сделал столько же результативных передач.