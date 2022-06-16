Тошич — об уходе Дзагоева: «Все шаги, которые делает руководство ЦСКА, правильные»

Бывший футболист ЦСКА Зоран Тошич прокомментировал уход из «армейского» клуба полузащитник Алана Дзагоева.

Серб поддержал руководство «красно-синих» в решении расстаться с российским футболистом. По мнению Тошича, все шаги, которые делает руководство ЦСКА, правильные.

«Когда игрок отдал команде свой максимум и выиграл столько трофеев, нужно уходить на пике. Никто не держит футболиста просто из-за того, что он легенда, говорю по своему опыту. Если в руководстве решили, что Алан не закончит карьеру в ЦСКА, то только они могут сказать почему», — приводит слова Тошича Metaratings.

Напомним, по окончании минувшего сезона было официально объявлено об уходе Дзагоева из ЦСКА. В составе «армейского» клуба футболист провёл 14 лет, за которые забил в общей сложности 77 голов и отдал 93 результативные передачи.