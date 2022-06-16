Тошич: «Если Слуцкому понадобится от меня какая-то помощь, я всегда готов»

Бывший полузащитник ЦСКА Зоран Тошич поделился мнением о главном тренере «Рубина» Леониде Слуцком, с которым ранее работал в «армейском» клубе.

Сербский футболист назвал российского специалиста самым важным тренером в своей карьере. Напомним, Тошич выступал под руководством Слуцкого в период с 2010 по 2016 год.

«Слуцкий всегда верил в меня, даже когда я плохо играл. Поэтому я выиграл столько трофеев с ЦСКА. Он был тем человеком, который умел выжимать максимум не только из меня, но и из всей команды», — приводит слова Тошича Metaratings.

Полузащитник также отметил профессионализм Слуцкого, который не покинул «Рубин», несмотря на вылет команды в ФНЛ. Кроме того, футболист заявил, что готов помочь российскому наставнику, если это потребуется.

В настоящий момент 35-летний Тошич выступает за казахстанский «Тобол». В текущем сезоне на счету сербского полузащитника четыре забитых гола и столько же результативных передач в 16 проведённых матчах.