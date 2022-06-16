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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Ветеран ЦСКА высказался об отказе Дзюбы перейти в турецкий чемпионат из-за низкой зарплаты эксклюзив

16 Июня 2022 • 14:14 Комментировать

Бывший игрок ЦСКА Владимир Пономарёв в беседе с корреспондентом «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Артёма Дзюбу не устраивают финансовые стороны контракта с турецкими клубами.

«Раз его не устраивает, что же делать. В принципе, он прав, если что-то не устраивает, то соглашаться со всем не надо. В этом плане его можно даже похвалить. Но уход в турецкий чемпионат закономерен. В российском чемпионате ему уже делать нечего. У Семака он бы сидел в запасе, в другой клуб РПЛ переходить уже поздно. В Турции он сыграет. Турки обычно маленького роста, на столба ему будет удобно. Футбол там не такой уж и сильный.

Понятно, что его несогласие с финансовыми сторонами контракта в Турции говорит о том, что в России игрокам сильно переплачивают. Это само собой. Нашим футболистам очень сильно переплачивают. Они не стоят этого. Десять тысяч долларов в месяц достаточно должно быть. Нужно снижать расценки, чтобы больше этой суммы никто не мог заплатить. То, какие у нас зарплаты, это никуда не годится», — сказал Пономарёв.

Ранее мы сообщили о том, что Дзюба не хочет переходить в турецкие клубы из-за маленькой зарплаты.


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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Зенит Артём Дзюба Владимир Пономарёв
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