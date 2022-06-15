Дзюба не хочет переходить в турецкие клубы из-за маленькой зарплаты

Российский нападающий Артём Дзюба не может определиться с клубом, в котором продолжит карьеру.

По информации Metaratings.ru, 33-летний Дзюба не может согласиться на переход в одну из команд чемпионата Турции из-за неудовлетворительных условий по зарплате. Источник утверждает, что турецкие команды предложили футболисту контракт с зарплатой от 1,2 до 1,5 млн евро. Но Дзюба отказал этим командам. Сообщается, что клубы турецкой Суперлиги не могут позволить себе платить больше из-за экономической ситуации.

«Зенит» платил Дзюбе в год около 3,5 млн евро с учётом бонусов. Таким образом, клубы из Турции предлагали Дзюбе зарплату в два-три раза меньше. В конце мая 33-летний футболист объявил об уходе из «Зенита». С тех пор он находится в статусе свободного агента.