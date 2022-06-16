В «Зените» отреагировали на слухи о переговорах с Дюпиным

Гендректор «Зенита» Александр Медведев в разговоре с журналистами прокомментировал слухи о том, что питерский клуб ведёт переговоры с «Рубином» по поводу перехода голкипера Юрия Дюпина.

Медведев сказал «Чемпионату», что никаких переговоров с опытным голкипером представители «Зенита» не ведут, так что эта информация не соответствует действительности. Напомним, что до этого в прессе появились слухи о том, что 34-летний голкипер может продолжить свою карьеру в команде из Санкт-Петербурга.

В прошедшем сезоне Юрий Дюпин провёл в РПЛ в составе «Рубина» 29 поединков, в пяти из которых голкипер сумел сохранить свои владения в неприкосновенности.