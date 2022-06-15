Чепчугов считает, что Березуцкие хорошо справились с работой в ЦСКА

Бывший вратарь ЦСКА Сергей Чепчугов высказался об уходе братьев Березуцких из команды.

«Братья получили возможность продемонстрировать свои тренерские способности. В первый свой год на тренерском мостике, на мой взгляд, справились достаточно хорошо. Это прекрасный опыт, но нужно чемпионство. Болельщики ЦСКА заждались», — цитирует Чепчугова «Спорт-Экспресс».

Экс-вратарь московского клуба добавил, что руководство команды понимает, что новый наставник Владимир Федотов может достичь результата, который необходим клубу.

15 июня ЦСКА объявил об уходе с поста главного тренера Алексея Березуцкого, вместе с ним команду покинул его брат Василий. Новым главным тренером спустя несколько часов был назначен Владимир Федотов.