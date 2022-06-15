«Зенит» назвал имена бразильцев, вернувшихся в клуб

Петербургский «Зенит» отрапортовал о возвращении в расположение команды трех бразильских легионеров. К тренировочному сбору «сине-бело-голубых» присоединились полузащитники Малком и Клаудиньо, а также защитник Дуглас Сантос.

Также клуб отметил, что в расположение команды пока не вернулись Юри Алберто и Вендел.

Тренировочные сборы петербургского коллектива проходят в Удельном парк. В рамках подготовки подопечные Сергея Семака проведут четыре товарищеских поединка – против ЦСКА, «Сочи», «Нижнего Новгорода» и «Црвены Звезды».

В прошлом сезоне «Зенит» стал чемпионом России.