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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Захарян высказался о переходе в «Реал»

15 Июня 2022 • 10:46 Комментировать

Перспективный полузащитник столичного «Динамо» Арсен Захарян порассуждал о своем возможном переходе в мадридский «Реал».

«Реал»? Они пока без меня справляются. Вон – Лигу чемпионов выиграли. Думаю, мне будет трудно туда попасть», - передает слова футболиста Sport24.

19-летний хавбек является воспитанником академии «Динамо». Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до 2024 года, а трансферная цена составляет 15 миллионов евро.

Захарян провел в прошлом сезоне РПЛ 29 поединков, отметившись семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.

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Евро-Футбол.Ру,
Реал Мадрид Динамо Москва Арсен Захарян
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