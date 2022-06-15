Захарян высказался о переходе в «Реал»

Перспективный полузащитник столичного «Динамо» Арсен Захарян порассуждал о своем возможном переходе в мадридский «Реал».

«Реал»? Они пока без меня справляются. Вон – Лигу чемпионов выиграли. Думаю, мне будет трудно туда попасть», - передает слова футболиста Sport24.

19-летний хавбек является воспитанником академии «Динамо». Его контракт с «бело-голубыми» рассчитан до 2024 года, а трансферная цена составляет 15 миллионов евро.

Захарян провел в прошлом сезоне РПЛ 29 поединков, отметившись семью забитыми мячами и шестью голевыми передачами.