Захарян: Когда Шварц прощался с командой, он плакал

Российский полузащитник «Динамо» Арсен Захарян рассказал журналистам о том, как немецкий тренер Сандро Шварц эмоционально прощался с московской командой.

Захарян сказал в интервью Sport24, что когда немецкий специалист прощался с динамовцами, то не смог сдержать слёзы. Полузащитник отметил, что слёзы на глазах вообще были у всех, так что какие-то слова здесь излишни и добавить ему больше нечего.

Напомним, что Сандро Шварц этим летом покинул «Динамо» и перебрался в берлинскую «Герту». Под руководством Швардца динамовцы в прошедшем сезоне заняли третью строчку в таблице РПЛ.