«Торпедо» может подписать Черышева

Бывший полузащитник «Валенсии» Денис Черышев может перейти в московское «Торпедо».

По сведениям «РБ Спорт», «Торпедо» проявляет интерес к 31-летнему футболисту. Сам игрок не против перехода в Российскую премьер-лигу, если его устроит предложение клуба. Пока официальные документы Черышеву не присылали, но готовы это сделать, если полузащитник будет заинтересован в переходе.

В минувшем сезоне Денис Черышев принял участие в 20 встречах с учетом всех турниров, в которых смог отличиться лишь однажды. Помимо этого, на счету игрока две голевые передачи. Футболист после ухода из «Валенсии» находится в статусе свободного агента.