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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Стало известно, кого Федотов возьмёт с собой в ЦСКА

14 Июня 2022 • 19:09 Комментировать

Тренеры «Сочи» Олег Фоменко, Радик Ямлиханов и Мурат Искаков перейдут в ЦСКА вместе с Владимиром Федотовым.

По сведениям «Чемпионата», ЦСКА в ближайшие дни официально сообщит о назначении нынешнего наставника «Сочи» Владимира Федотова на пост главного тренера «армейского» клуба.

Ранее сообщалось, что рулевой ЦСКА Алексей Березуцкий перейдет на должность помощника Федотова, а его брат Василий покинет стан московского клуба.

«Армейцы» заняли пятое место в турнирной таблице Российской премьер-лиги по итогам сезона 2021/22, набрав 50 очков в 30 встречах.

Владимир Федотов завоевал серебряные медали чемпионата России с «Сочи» благодаря победе над «Динамо» в последнем туре.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Василий Березуцкий Алексей Березуцкий Владимир Федотов Мурат Искаков Олег Фоменко Сочи РПЛ Радик Ямлиханов
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