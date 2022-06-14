Бийол пропустит первый предсезонный сбор ЦСКА

Словенский футболист Яка Бийол не сможет присоединиться к ЦСКА в ходе первого предсезонного сбора для «армейцев». Об этом общественность уведомил его личный агент Роберт Чибеж. Он пояснил, что Бийол очень устал в ходе матчей в Лиге Наций, и потому нуждается в отдыхе. Более того, словенец может взять полноценный отпуск - необходимость в нем назрела. По словам Чибежа, это может случиться в начале июля.

- Яка только вчера покинул расположение сборной. Бийол чувствует себя уставшим. Думаю, попросим отпуск где-то до 1 июля, - цитирует агента РБ Спорт.

Бийол выступает в составе ЦСКА с 2018 года.