Экс-игрок ЦСКА Гришин: «Армейцы» рассчитывают на Чалова

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на возвращение нападающего «армейцев» Фёдора Чалова из «Базеля».

«Сможет ли Чалов выиграть конкуренцию у других форвардов ЦСКА? Если клуб его отозвал обратно, то они на него рассчитывают. Считаю, что Чалов не хуже Заболотного, а тем более, Яковлева», — цитирует Гришина «Спорт День за Днем».

По мнению экс-игрока, опыт игры в Европе пойдет только на пользу Чалову, хоть там и не все получилось. В следующем сезоне форвард сможет забить десять мячей в Российской премьер-лиге.

Ранее стало известно, что Фёдор Чалов вернется в ЦСКА после 30 июня, несмотря на желание остаться в «Базеле» после окончания аренды.