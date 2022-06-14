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Экс-игрок ЦСКА Гришин: «Армейцы» рассчитывают на Чалова

14 Июня 2022 • 17:14 Комментировать

Бывший футболист ЦСКА Александр Гришин отреагировал на возвращение нападающего «армейцев» Фёдора Чалова из «Базеля».  

«Сможет ли Чалов выиграть конкуренцию у других форвардов ЦСКА? Если клуб его отозвал обратно, то они на него рассчитывают. Считаю, что Чалов не хуже Заболотного, а тем более, Яковлева», — цитирует Гришина «Спорт День за Днем».

По мнению экс-игрока, опыт игры в Европе пойдет только на пользу Чалову, хоть там и не все получилось. В следующем сезоне форвард сможет забить десять мячей в Российской премьер-лиге.  

Ранее стало известно, что Фёдор Чалов вернется в ЦСКА после 30 июня, несмотря на желание остаться в «Базеле» после окончания аренды.

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Евро-Футбол.Ру,
Базель ЦСКА Москва Александр Гришин Суперлига РПЛ Фёдор Чалов
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