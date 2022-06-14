Нигерийские легионеры Олакунле Олусегун, Ифеани Ндуку и Джонатан Окоронкво перешли в «Краснодар» на полноценной основе. Пресс-служба «быков» сообщила о выкупе африканских футболистов у болгарского «Ботева».

В сезоне-2021/2022 вышеназванные игроки выступали за краснодарский коллектив на правах аренды. Теперь же с этой троицей подписаны контракты, рассчитанные до середины 2026 года.

Прошлый сезон российской Премьер-лиги «Краснодар» завершил на четвертом месте. Чемпионом страны стал петербургский «Зенит», вторым финишировал «Сочи», а третьим – «Динамо».