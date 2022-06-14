Радимов считает, что Аршавин был сильнее Халка

Бывший футболист, а ныне тренер «Зенита-2» Владислав Радимов в разговоре с журналистами заявил, что Андрей Аршавин был сильнее бразильца Халка.

Радимов сказал «Спорт-Экспрессу», что он играл вместе с Аршавиным и убеждён в том, что российский полузащитник на пике своей карьеры точно был сильнее всех лучших футболистов в истории «Зенита», включая звёздного бразильского форварда Халка.

Напомним, что Андрей Аршавин закончил карьеру в декабре 2018 года. Помимо «Зенита» российский футболист выступал за лондонский «Арсенал», краснодарскую «Кубань» и «Кайрат».