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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Экс-игрок «Зенита» Азмун будет платить 700 тысяч евро алиментов

13 Июня 2022 • 17:08 Комментировать

Петербургский суд вынес вердикт по делу экс-нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна. Иранского футболиста обязали ежегодно выплачивать 700 тысяч евро жительнице Казани, родившей ему ребенка. Об этом рапортует телеграм-канал Baza.

Напомним, что дочь Азмуна родилась в мае прошлого года, когда он еще выступал в чемпионате России. Зимой 2022 года 27-летний нападающий перебрался в леверкузенский «Байер», заключив с «фармацевтами» пятилетнее трудовое соглашение.

В России Сердар выступал на протяжении девяти лет. Он поиграл за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». Иранец - четырехкратный чемпион РПЛ в составе «сине-бело-голубых».

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Евро-Футбол.Ру,
Сердар Азмун
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