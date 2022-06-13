Экс-игрок «Зенита» Азмун будет платить 700 тысяч евро алиментов

Петербургский суд вынес вердикт по делу экс-нападающего петербургского «Зенита» Сердара Азмуна. Иранского футболиста обязали ежегодно выплачивать 700 тысяч евро жительнице Казани, родившей ему ребенка. Об этом рапортует телеграм-канал Baza.

Напомним, что дочь Азмуна родилась в мае прошлого года, когда он еще выступал в чемпионате России. Зимой 2022 года 27-летний нападающий перебрался в леверкузенский «Байер», заключив с «фармацевтами» пятилетнее трудовое соглашение.

В России Сердар выступал на протяжении девяти лет. Он поиграл за «Рубин», «Ростов» и «Зенит». Иранец - четырехкратный чемпион РПЛ в составе «сине-бело-голубых».