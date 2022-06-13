Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Регистрация
Новости Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Краснодар» нашёл усиление в ФНЛ-2

13 Июня 2022 • 11:42 Комментировать

Молодой российский нападающий «Тюмени» Данил Карпов может продолжить карьеру в «Краснодаре».

По информации «Матч ТВ», краснодарская команда является главным претендентом на подписание 22-летнего российского футболиста, на которого также претендуют ещё несколько клубов из РПЛ. Трансферная стоимость форварда оценивается в 400 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Данил Карпов провёл в составе «Тюмени» в третьем по силе отечественном дивизионе 25 матчей, в которых забил 24 мяча. Форвард стал лучшим бомбардиром «Тюмени» и четвёртой группы в ФНЛ-2.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Тюмень Вадим Карпов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
Бонус +100 $
Бонус +500 $
Бонус +100 $
Читайте также на Евро-Футболе:
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 13 Июня
12:00 · Россия. Премьер-лига
«Зенит» объявил об уходе шести игроков официально
11:42 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» нашёл усиление в ФНЛ-2
11:33 · Россия. Премьер-лига
«Факел» может подписать защитника из чемпионата Румынии
11:17 · Россия. Премьер-лига
Мирзоян — о Суперкубке: «Спартаку» нужно выходить и играть 1
11:14 · Россия. Премьер-лига
«Неизбежное зло»: Ловчев высказался о матче за Суперкубок России в Санкт-Петербурге 1
10:41 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, сколько ушло времени на поиск преемника Ваноли
10:40 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартака»: Не боюсь, что Абаскаль может собраться и уехать 1
10:32 · Россия. Премьер-лига
Григорян рассказал, чем руководствуется Дзюба при выборе нового клуба
10:31 · Россия. ФНЛ
Три защитника ушли из «СКА-Хабаровска»
10:25 · Россия. Премьер-лига
В «Спартаке» рассказали, выполняет ли Федун обязательства по бюджету
10:16 · Россия. Премьер-лига
Радченко назвал форварда, которого стоит купить «Зениту»
10:13 · Россия. Премьер-лига
Гендиректор «Спартака»: Давления с испанской стороны на Абаскаля не было
10:10 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: Никто не вспомнит о Дзюбе после завершения карьеры
09:56 · Россия. Премьер-лига
Российская фигуристка назвала самого сексуального футболиста «Спартака» и РПЛ 1
09:48 · Россия. Премьер-лига
Жена тренера «Зенита» Семака назвала своего мужа мучеником
Все новости
Рекомендуем