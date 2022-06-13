«Краснодар» нашёл усиление в ФНЛ-2

Молодой российский нападающий «Тюмени» Данил Карпов может продолжить карьеру в «Краснодаре».

По информации «Матч ТВ», краснодарская команда является главным претендентом на подписание 22-летнего российского футболиста, на которого также претендуют ещё несколько клубов из РПЛ. Трансферная стоимость форварда оценивается в 400 тысяч евро.

В прошедшем сезоне Данил Карпов провёл в составе «Тюмени» в третьем по силе отечественном дивизионе 25 матчей, в которых забил 24 мяча. Форвард стал лучшим бомбардиром «Тюмени» и четвёртой группы в ФНЛ-2.