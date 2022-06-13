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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Кучаев может перейти в «Ростов»

13 Июня 2022 • 07:16 Комментировать

Российский полузащитник ЦСКА Константин Кучаев может в летнее трансферное окно перебраться в «Ростов» к Валерию Карпину.

По информации Metaraitings.ru, ростовская команда планирует договориться с «армейцами» по поводу годичной аренды 24-летнего футболиста, который прошлый сезон заканчивал в казанском «Рубине». Стоит отметить, что в услугах Кучаева заинтересованы многие команды РПЛ, но будущее игрока решится только после первого тренировочного сбора ЦСКА.

Напомним, что в прошедшем сезоне Константин Кучаев провёл в составе «Рубина» в РПЛ девять матчей, в которых забил один мяч и сделал один ассист.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Ростов Константин Кучаев
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