ЦСКА поспорит за защитника с клубом из турецкой Суперлиги.

Правый защитник «Црвены Звезды» Милан Гайич рассматривается ЦСКА, как возможная замена Марио Фернандесу. Однако «армейцы» не единственные претенденты на футболиста, который сейчас имеет статус свободного агента.

По информации «Евро-Фубол.Ру» Милан имеет серьезное предложение от «Сивасспора» и был близок к тому, чтобы заключить контракт с командой на этой неделе, и может в ближайшее время это сделать. На данный момент футболист и его представители выбирают между Турцией и Россией.

В минувшем сезоне чемпионата Сербии Гайич отыграл 22 матча за «Црвену Звезду», забив при этом один гол и сделав одну голевую передачу. Ранее мы сообщили о том, что сербский защитник заинтересовал московских «армейцев».