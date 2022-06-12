Защитник «Црвены Звезды» заинтересовал московских армейцев

Правый защитник «Црвены Звезды» Милан Гайич может стать футболистом московского ЦСКА. Представители армейцев уже давно следят за 26-летним игроком, который успел поиграть в своей карьере за французский «Бордо». В 2019 году он вернулся в чемпионат Сербии, и с тех пор выступает за белградский клуб. В прошлом он успел поиграть также и за другой клуб из Белграда - ОФК.

В Москву Милан может перебраться в качестве свободного агента. Его главным игровым качеством считается универсальность. В минувшем сезоне чемпионата Сербии Гайич отыграл 22 матча за «Црвену Звезду», забив при этом один гол и сделав одну голевую передачу.