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Защитник «Црвены Звезды» заинтересовал московских армейцев

12 Июня 2022 • 15:46 Комментировать

Правый защитник «Црвены Звезды» Милан Гайич может стать футболистом московского ЦСКА. Представители армейцев уже давно следят за 26-летним игроком, который успел поиграть в своей карьере за французский «Бордо». В 2019 году он вернулся в чемпионат Сербии, и с тех пор выступает за белградский клуб. В прошлом он успел поиграть также и за другой клуб из Белграда - ОФК.

В Москву Милан может перебраться в качестве свободного агента. Его главным игровым качеством считается универсальность. В минувшем сезоне чемпионата Сербии Гайич отыграл 22 матча за «Црвену Звезду», забив при этом один гол и сделав одну голевую передачу.

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Евро-Футбол.Ру,
ЦСКА Москва Црвена Звезда Трансферы футбола - лето 2022 Милан Гайич
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