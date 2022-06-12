Кавазашвили: Не знаю, почему «Спартак» упустил Кутепова

Бывший голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили высказался по поводу слухов о том, что бывший защитник «красно-белых» Илья Кутепов может перебраться в «Торпедо».

Кавазашвили сказал «Спорт-Экспрессу», что до сих пор не может понять, как спартаковцы могли упустить Кутепова. Экс-вратарь отметил, что у «Торпедо» сейчас всё очень хорошо с финансами, но если бы Кутепов хотел поехать на заработки, то точно бы выбрал для этого другую команду.

«Он домашний мальчик, который хочет остаться в Москве», - добавил Кавазашвили.

Напомним, что Илья Кутепов на данный момент находится в статусе свободного агента. В прошлом сезоне защитник провёл в составе «красно-белых» лишь пять поединков.