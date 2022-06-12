Президент «Урала»: Думаю, что Шатов останется с нами

Президент «Урала» Григорий Иванов в разговоре с журналистами высказался по поводу перспектив полузащитника Олега Шатова в екатеринбургской команде.

Иванов сказал «Спорт-Экспрессу», что Шатов является для «Урала» особым человеком, который, скорее всего, останется в команде. Функционер отметил, что для Шатова уральский клуб не пустое место, но, конечно же, всё будет зависеть только от решения игрока.

Напомним, что в прошедшем сезоне Олег Шатов провёл в составе «Урала» в российском чемпионате 11 матчей, в которых отметился одним забитым мячом и четырьмя результативными передачами.