Экс-защитник «Спартака» может перейти в «Торпедо»

Российский защитник Илья Кутепов, известный болельщикам по выступлениям за московский «Спартак», может продолжить свою карьеру в столичном «Торпедо».

По информации «Спорт-Экспресса», «чёрно-белые», которые вернулись в элитный дивизион, сделали предложение 28-летнему российскому футболисту. Стоит отметить, что в услугах Кутепова также заинтересованы несколько турецких клубов. На данный момент защитник находится без команды в статусе свободного агента.

В прошедшем сезоне Илья Кутепов провёл в российском чемпионате в составе «Спартака» лишь четыре поединка, в которых не отметился результативными действиями.