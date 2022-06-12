Нобоа ждёт Дзюбу в «Сочи»

Эквадорский полузащитник «Сочи» Кристиан Нобоа рассказал журналистам о том, как относится к возможному переходу Артёма Дзюбы в сочинскую команду.

Нобоа сказал «РБ-Спорту», что если Дзюба решит перейти в «Сочи», то это будет здорово. Эквадорец отметил, что очень хорошо относится к Артёму, но вопросы по трансферам решают совершенно другие люди. Напомним, что 33-летний российский форвард в данный момент является свободным агентом. Пресса активно сватает игрока в турецкий чемпионат.

Напомним, что в прошедшем сезоне Артём Дзюбы провёл в РПЛ в составе «Зенита» 28 матчей, в которых забил 11 голов и сделал пять ассистов.