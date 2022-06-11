Два защитника «Спартака» покинут клуб

Александр Маньяков, агент защитников «Спартака» Артёма Воропаева и Даниила Петрунина, назвал клубы, в которых футболисты продолжат свои карьеры.

«Спартак» не видел Артёма и Даниила в основном составе, поэтому было принято решение не продлевать с ними контракты. Воропаев продолжит карьеру в «Нижнем Новгороде», а Петрунин — в «Торпедо», — приводит слова Маньякова Metaratings.

Минувший сезон оба игрока провели в составе «Спартака-2». На счету 22-летгнего Воропаева четыре забитых гола и одна результативная передача в 36 матчах ФНЛ.

23-летний Петрунин отметился одним забитым мячом и одной результативной передачей в 33 встречах.

Ранее сообщалось, что руководство московского клуба приняло решение закрыть вторую команду в целях сокращения расходов.