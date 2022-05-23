«Спартак-2» закрыт в целях сокращения расходов

Вторая команда московского «Спартака», выступавшая в ФНЛ, была закрыта из-за финансовых трудностей столичного клуба.

Как сообщает портал Sport24, «Спартак-2» был закрыт в целях сокращения расходов. Напомним, что фарм-клуб «красно-белых» был основан в 1992 году и последние годы довольно успешно выступал в подэлитном дивизионе. В этом сезоне футболисты «Спартака-2» под руководством Евгения Бушманова заняли седьмую строчку в турнирной таблице ФНЛ.

Стоит отметить, что до этого в прессе была информация о том, что из-за санкций владелец «Спартака» Леонид Федун потерял большую часть своего состояния.