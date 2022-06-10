Уже экс-наставник московского «Спартака» Паоло Ваноли ранее мог войти в тренерский штаб Антонио Конте в лондонском «Тоттенхэме».

По информации сетевого издания «Евро-Футбол.ру», уже бывший главный тренер «Спартака» Паоло Ваноли мог вновь поработать с Антонио Конте, ассистентом которого был в сборной Италии, лондонском «Челси» и миланском «Интере». Источник «Евро-Футбол.ру» в Италии сообщает, что наставник «Тоттенхэма» приглашал Паоло войти в свой штаб, но Ваноли решил продолжить самостоятельную карьеру.

Паоло хочет работать с уже сформированным в «Спартаке» тренерским штабом и отдает приоритет работе в Италии, рассматривая в том числе и Серию Б. При этом, пока предложений от каких-либо клубов у него нет.