ЦСКА готов отправить Гайча в аргентинский клуб

Руководители московского ЦСКА готовы отправить форварда Адольфо Гайча в аргентинский клуб «Ривер Плейт».

По информации Tyc Sports, представители аргентинской команды ищут замену Хулиану Альваресу, который этим летом переедет в «Манчестер Сити». Одним из кандидатов как раз является 23-летний футболист «армейского» клуба», который прошлый сезон на правах арендного соглашения провёл в испанской «Уэске».

Напомним, что в прошлом сезоне Адольфо Гайч провёл в испанском чемпионате в составе «Уэски» 28 поединков, в которых забил один мяч и сделал три голевые передачи.