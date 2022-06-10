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Мирзоян: «Спартаку» нужно найти нормального российского тренера

10 Июня 2022 • 10:53 Комментировать

Экс-футболист «Спартака» Александр Мирзоян рассказал журналистам о том, что думает по поводу ухода Паоло Ваноли с поста тренера московской команды.

Мирзоян сказал Metaraitings.ru, что он прекрасно понимал, что итальянский тренер вряд ли сможет оставаться в России в связи с напряжённой политической обстановкой. Экс-игрок отметил, что теперь «красно-белым» нужно найти нормально отечественного тренера.

«Я бы хотел видеть специалиста, который сможет добиться высоких результатов», - добавил Мирзоян.

Напомним, что Паоло Ваноли официально покинул столичную команду. Со «Спартаком» итальянец работал с декабря прошлого года.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Александр Мирзоян Паоло Ваноли
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