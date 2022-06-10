Тренер «Факела»: Мне очень близки идеи Клоппа

Наставник воронежского «Факела» Олег Василенко рассказал журналистам о том, какими европейскими тренерами он вдохновляется.

Василенко сказал Sport24, что он смотрит очень много матчей АПЛ и Чемпионшипа, а также старается следить за Бундеслигой. Тренер «Факела» отметил, что ему очень близки идеи наставника «Ливерпуля» Юргена Клоппа.

«У Клоппа очень интересный и агрессивный футбол, который он ставил ещё в «Боруссии», - добавил Василенко.

Напомним, что футболисты «Факела» под шефством Василенко по итогам прошедшего сезона заняли вторую строчку в ФНЛ и напрямую вышли в элитный дивизион.